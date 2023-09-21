Счетная палата сообщила о соблюдении установленных сроков ликвидации Ростуризма

Проверка подтвердила достоверность ликвидационного баланса, аудиторы не обнаружили нецелевое использование средств при упразднении ведомства

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ликвидация Ростуризма проведена в полном объеме и завершена в установленный срок, сообщила пресс-служба Счетной палаты по итогам проверки процесса упразднения ведомства.

"Ликвидация Федерального агентства по туризму проведена в полном объеме и завершена в установленный срок - 15 марта 2023 года", - говорится в сообщении.

Ростуризм был ликвидирован как юрлицо и исключен из единого госреестра юридических лиц, а все его активы и обязательства были переданы Минэкономразвития России как правопреемнику, напомнил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что проверка подтвердила достоверность ликвидационного баланса ведомства. Необоснованного включения расходов в ликвидационную смету и нецелевого использования средств на проведение ликвидационных мероприятий не установлено, добавил аудитор.

Вместе с тем ряд выполненных обязательных мероприятий не был включен в перечень ликвидационных процедур, а сам перечень не был утвержден в установленном порядке Минэкономразвития. Кроме того, 48 сотрудникам упраздненного ведомства не были предложены вакантные ставки. Проверка также показала, что на момент завершения ликвидации министерство не внесло соответствующие изменения в административные регламенты, регулирующие предоставление госуслуг в туристской сфере, и не заключило дополнительные соглашения к ранее подписанным Ростуризмом госконтрактам и соглашениям, подчеркнули в Счетной палате.

"Речь идет о соглашениях о создании туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования, соглашениях с регионами о софинансировании строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры туристических кластеров, а также о госконтрактах по эксплуатации и развитию информационных систем", - пояснил аудитор.

По итогам проверки Счетная палата направила информационные письма в правительство РФ и Роструд для принятия соответствующих решений.