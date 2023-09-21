Президент Румынии сообщил, что решения для транзита и экспорта украинских зерновых найдены

Клаус Йоханнис отметил, что они уже одобрены Еврокомиссией

БУХАРЕСТ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что "были найдены решения" как для транзита украинской агропродукции через страну, так и для ее экспорта в Румынию. Это заявление глава государства сделал в ходе беседы с румынскими журналистами в Нью-Йорке после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также вице-премьером и министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль. Стенограмма беседы размещена на сайте президентской администрации.

Йоханнис заявил, что в ходе встречи отдельное внимание было уделено появившейся несколько месяцев назад проблеме, связанной с экспортом агропродукции в государства, через которые фактически осуществляется транзит, и продажей этой продукции в Румынии, в Болгарии и других странах. "Мы нашли решения как для транзита агропродукции Украины на мировые рынки, так и для управления экспортом этой продукции в Румынию. <...> По существу, речь идет о системе разрешения этого экспорта, с которой должны согласиться обе стороны, и таким образом мы сможем очень хорошо контролировать эту проблему и не наносить ущерба румынским фермерам, которые испытывают недовольство в связи с этой продукцией".

Румынский президент подчеркнул, что нужно сосредоточиваться на решениях, а не на том, "как блокировать транзит зерновых, или превратить это в тему национальной политики". "Важно, во-первых, обеспечить продолжение транзита <...>, и, с другой стороны, чрезвычайно важно управлять незаявленным экспортом этой продукции на рынки, например, Румынии. Вместе с украинской стороной правительство Румынии нашло решения, которые были одобрены и Еврокомиссией", - сказал он.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с украинской территории. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран Центральной Европы хотели продлить эмбарго по крайней мере до конца года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины. Киев обязался представить к 18 сентября план действий по контролю за экспортом, в том числе систему экспортного лицензирования. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на поставки украинского зерна. Болгария воздержалась от такого шага, а Румыния отложила принятие решения о защите своих фермеров.