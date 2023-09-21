Минск продлил лицензирование экспорта льноволокна на полгода

Выдача лицензий будет производиться Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Белоруссия продлила на полгода лицензирование экспорта льноволокна. Соответствующее постановление Совета министров (правительства) республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

"Установить, что по разовым лицензиям <...> осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) льноволокна <...>, происходящего с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС, льноволокна, происходящего с территории Республики Беларусь, при его помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в документе.

Выдача лицензий будет производиться Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности ("Беллегпром"). В числе прочих возможных оснований для отказа в выдаче лицензий указана "необходимость удовлетворения потребности на внутреннем рынке Республики Беларусь в льноволокне, заявленном к вывозу".

Постановление предписывает МИД Белоруссии в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении меры нетарифного регулирования, которая будет действовать в течение шести месяцев после официального опубликования.

Предыдущий раз Белоруссия вводила лицензирование экспорта льноволокна сроком на полгода в середине марта 2023 года.