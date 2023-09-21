Сервис выходцев из Яндекса и Yalla!Hub откроют доступ к российским товарам на рынок ОАЭ

Партнерство компаний даст возможность российскому бизнесу стать международным, считают представители организаций

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Маркетплейс быстрой доставки WEE, запущенный выходцами из Яндекса, и агрегатор маркетплейсов Yalla!Hub намерены открыть доступ товарам российских производителей на рынок Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили ТАСС представители сторон. Партнерство компаний даст возможность российскому бизнесу стать международным, считают они.

Агрегатор Yalla!Hub в рамках соглашения будет выводить российские бренды в ОАЭ, продажа будет осуществляться на площадке Yalla Market, а также на WEE marketplace в формате shop-in-shop, который предполагает отдельную витрину с товарами конкретного магазина.

Через Yalla!Hub на рынок ОАЭ уже вышел "Вкусвилл" и другие компании. Основатель сервиса Леонид Довбенко считает,что коллаборация YallaHub и WEE в том числе усилит рынок электронной коммерции Объединенных Арабских Эмиратов. При этом российские бренды смогут выйти на новый рынок, добавляет сооснователь и гендиректор WEE Marketplace Анастасия Ким.

По оценке бизнес-платформы Statista, сделанной в 2022 году, рынок e-commerce в ОАЭ уже достиг $12,8 млрд, до 2027 года рост может составить до $20 млрд. Экспресс-доставка занимает 5,5% (около $700 млн) от оборота.