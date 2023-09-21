Более половины опрошенных россиян хотели бы заняться частным бизнесом

Среди препятствий к получению статуса ИП респонденты назвали сложную процедуру регистрации бизнеса, необходимость отдавать часть дохода государству, высокую ответственность

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 50% из опрошенных россиян хотели бы заняться предпринимательством, при этом 30% из них готовы открыть бизнес в своем регионе в ближайшие год или два. Такие результаты показал опрос, проведенный банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Так, 53% россиян заявили о готовности заняться частным предпринимательством (определенно да - 23%, скорее да - 30%). Чаще всего такой ответ давали жители Кавказа (60%), Приволжского федерального округа (59%), реже других - Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Северо-Западного федерального округа (по 46%). Не хотели бы заниматься бизнесом 26% респондентов (скорее нет - 17%, определенно нет - 9%). В Москве и Московской области так ответили 33%, на Северном Кавказе - лишь 12%. При этом в настоящий момент занимаются бизнесом 5% опрошенных, еще 4% предпринимателями были раньше.

Открыть бизнес в своем регионе в ближайшие год-два готовы 30% респондентов (скорее да - 24%, определенно да - 6%). Вместе с тем 52% не готовы пока становиться предпринимателями в ближайшие несколько лет (скорее нет - 25%, определенно нет - 27%). Еще 18% респондентов затруднились с ответом.

При этом, как показал опрос, готовность открыть бизнес в другом регионе у россиян ниже, чем в своем. В другом субъекте готовы стать предпринимателями в ближайшие год-два 18% опрошенных россиян (скорее да - 14%, определенно да - 4%), не готовы - 64% (скорее нет - 29%, определенно нет - 35%).

Отвечая на открытый вопрос (можно было давать более одного варианта ответа) об основных плюсах предпринимательства, 52% респондентов назвали самостоятельное достижение целей, возможность превратить хобби в успешный бизнес; 46% - ощущение свободы и независимости, возможность выбирать, с кем, где и когда работать; 34% - больший доход, чем при найме на работу; 19% - свободное и полное использование денежных средств на свое усмотрение. По мнению 11% опрошенных, в предпринимательстве нет никаких плюсов.

Среди препятствий к получению статуса индивидуального предпринимательства участники опроса назвали сложную процедуру регистрации бизнеса (52%), необходимость отдавать часть дохода государству (46%), высокую ответственность, риск принять неправильное управленческое решение (34%), необходимость регулярно сдавать отчетность (19%). Меньшие доходы, чем при работе в найме, назвали 10% участников опроса, доступность кредитования - 6%.

Из тех, кто хотел бы открыть свой бизнес, 7% выбрали бы IT-направление и рестораны, кафе, общепит, 6% - производство товаров повседневного спроса, 5% - онлайн и офлайн образование, торговлю и параллельный импорт из стран СНГ, а также строительство и ремонт, 4% открыли бы салон красоты.

Опрос был проведен 7-14 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.