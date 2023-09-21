Японский консорциум JIP выкупил 78% акций Toshiba за $13,5 млрд

Таким образом, перевод компании частным японским акционерам почти полностью завершен

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Японский консорциум во главе с фондом Japan Industrial Partners приобрел 78,65% акций крупного производителя электроники и другого оборудования Toshiba за 2 трлн иен ($13,5 млрд). Об этом сообщается на сайте Toshiba.

Таким образом, перевод компании частным японским акционерам практически полностью завершился, поскольку было выкуплено более чем две трети акций, что необходимо для завершения сделки. В состав JIP входят около 20 японских компаний, в том числе фирма финансовых услуг Orix и производитель микросхем Rohm.

В марте Toshiba приняла предложение JIP о выкупе из-за отсутствия других более выгодных предложений, хотя цена 4620 иен ($31) за акцию была признана некоторыми слишком низкой. "Мы благодарны многим нашим акционерам за понимание позиции компании. Теперь мы сделаем важный шаг к новому будущему с новым акционером", - отмечается в заявлении генерального директора Toshiba Таро Симады.

Toshiba в последние годы переживала кризис, связанный, в частности, с произошедшим в 2015 году скандалом из-за подделки ее финансовой отчетности, а также с серьезными убытками, которые она понесла в 2017 года из-за банкротства американского подразделения.

Выкуп акций японским консорциумом позволяет разорвать связи с зарубежными акционерами, которые стремились получить краткосрочную прибыль и использовали свою долю в компании для оказания давления на ее руководство, а также перестроить бизнес на основе стабильной базы акционеров. Такие иностранные инвесторы вложились в Toshiba в 2017 после того, как корпорация понесла убытки от банкротства ее дочерней компании Westinghouse Electric.