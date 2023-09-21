Таиландская компания SPCG построит электростанцию мощностью 500 МВт

Для реализации этого проекта потребуется $332 млн

БАНГКОК, 21 сентября. /ТАСС/. Таиландский производитель солнечных батарей компания SPCG начнет строительство электростанций мощностью 500 МВт в рамках реализации серии инфраструктурных проектов в провинциях Чонбури, Районг и Чаченгсао под общим названием "Восточный экономический коридор". Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Новое правительство Таиланда во главе с премьер-министром Сеттхой Тхависином намерено увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем потреблении электроэнергии. Для реализации проекта строительства солнечной электростанции на первом этапе потребуется 12 млрд батов ($332 млн). Первоначально ее мощность составит 300 МВт. Далее, в ходе второго этапа, стоимостью 8 млрд батов ($221 млн) ее мощность возрастет еще на 200 МВт.

SPCG рассчитывает зарабатывать 1,5 млрд батов в год ($41 млн) после запуска электростанции по итогам первого этапа. В дальнейшем ежегодный доход должен возрасти до 2 млрд батов ($55 млн).