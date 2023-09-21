"Ак Барс" ожидает поставку энергоустановки для судна на водороде в октябре

Как сообщил гендиректор корпорации Ренат Мистахов, если всё пройдет по плану, то судно выйдет в конце ноября - начале декабря

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" ожидает поставку энергетического оборудования для первого пассажирского судна на водородном топливе в октябре. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Ренат Мистахов на полях международной выставки "Нева-2023".

"Мы ожидаем поставку энергетического оборудования в октябре этого года. В октябре если приходит, то мы его начинаем монтировать, пусконаладка в течение октября - до конца ноября, пуск-запуск оборудования. Мы думаем, что судно у нас выйдет в конце ноября - начале декабря", - сказал Мистахов.

Он также отметил, что необходимо будет определиться с местом, которое станет полигоном для испытаний судна. "Потому что водород не любит минусовые температуры. Здесь нам нужно будет принимать решение, где мы его будем испытывать. <…> Это инновационный проект, который сегодня, выйдя на рынок, подтвердит возможности российского производителя в части запуска этой продукции", - сказал Мистахов.

Суда на подводных крыльях

"Ак Барс" также работает над вопросом создания судов на подводных крыльях (СПК) морского типа. Как считает Ренат Мистахов, у них есть экспортный потенциал.

"Для экспорта в основном интерес <…> вызывают суда [на подводных крыльях] морского типа, не речные, а морского типа. <...> Мы работаем над темой создания "Метеоров" морского типа", - сказал он.

Ранее Мистахов сообщал, что корпорация обсуждает строительство восьми скоростных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор-2020" в 2024-2025 годах.

Стартовое производство нового поколения скоростных судов было запущено на Зеленодольском заводе в начале 2021 года. Тогда были заложены два "Метеора-2020" для Ханты-Мансийского автономного округа. Спуск первого судна на воду состоялся в июне 2022 года. Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор 2020" обладают рядом преимуществ относительно уже существующих СПК и отвечают всем международным требованиям по комфортности и безопасности.

17-я Международная выставка - конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2023" проходит в петербургском "Экспофоруме" в период с 18 по 21 сентября. Выставки "Нева" проводятся с 1991 года один раз в два года. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.