В Казахстане с начала 2022 года в собственность государства вернули 8,3 млн га земель

Нарушителей оштрафовали на общую сумму $331 тыс., 68% средств уже взыскали

АСТАНА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана с начала 2022 года вернули в собственность государства 8,3 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением земель. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"По данным комитета управления земельными ресурсами (КУЗР) министерства сельского хозяйства, с начала 2022 года государству возвращены 8,3 млн га (в 2022 году - 5,4 млн га, за истекший период 2023 года - 2,9 млн га) земель. По результатам проверок территориальные подразделения КУЗР внесли 615 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства на площади 835,9 тысячи га", - говорится в сообщении.

Кроме того, 183 материала по 271,5 тыс. га площадей находятся на рассмотрении судебных органов. Нарушители в 797 случаях оштрафованы на общую сумму 156,3 млн тенге ($331 тыс.), из которых уже взысканы 68%. При этом, как отметил председатель КУЗР Мурат Темиржанов, в прошлом году доля добровольного возврата составила 72,2% от общей площади. "В этом году эта доля снизилась до 62%, что означает рост показателя принудительного изъятия", - пояснили в правительстве Казахстана.