Минпромторг предложил металлургам подумать над снижением стоимости арматуры для госстроек

Совещание по этому вопросу планируется провести через неделю, добавил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Минпромторг предложил металлургам подумать над снижением стоимости арматуры для выполнения государственного или регионального заказов. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в кулуарах международной выставки "Нева-2023".

"Если компании закупают арматуру для выполнения государственного или регионального заказа <…>, они могли бы получать более низкую цену. Для тех же, кто берет строительный сортамент для реализации коммерческих проектов, может быть уже другая цена, обусловленная рыночной конъюнктурой и объективными предпосылками, которые влияют на экономику металлургических предприятий", - сказал он.

"Вот такое домашнее задание мы дали металлургам, и отправили подумать, как эту идею воплотить в жизнь к общей пользе. Мы также договорились провести еще одно совещание, чтобы понять, как именно можно реализовать на практике такой механизм", - отметил Евтухов.

Он подчеркнул, что проверить, на какой проект нужна арматура - легко, так как вся документация есть в электронной форме. Таким образом, можно решить вопрос корреляции стоимости металлопродукции и государственной стройки. Очередное совещание по этому вопросу планируется провести через неделю, добавил Евтухов.

Он также рассказал, что на сегодня металлургические предприятия зависят от многих входящих условиях - роста стоимости лома, дизельного топлива и угля. "Однако сейчас действует еще один, новый фактор: на рынке появилась компания, которая занимает почти что доминирующие позиции. Это ПМХ. Они купили заводы НЛМК. И теперь только на них приходится порядка 40% рынка арматуры. Соответственно, ПМХ сегодня пытается диктовать условия и ценовую политику", - заключил Евтухов.