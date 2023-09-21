Абрамченко поручила ускорить выдачу предприятиям комплексных экологических разрешений

Дальнейшие отсрочки на выдачу не обсуждаются, сообщила пресс-служба вице-премьера

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поручила ведомствам ускорить работу по выдаче предприятиям-загрязнителям комплексных экологических разрешений, дальнейшие отсрочки на выдачу не обсуждаются. Об этом сообщает ее пресс-служба.

"К сожалению, за прошедшие пять лет менее трети предприятий из списка наиболее загрязняющих провели необходимую работу и получили комплексные экологические разрешения. Граждане в промышленных центрах требуют чистого воздуха и очищенных стоков. И, конечно, бизнес должен соблюдать требования природоохранного законодательства. Контрольно-надзорные органы в свою очередь должны быть клиентоцентричными и быстро оказывать госуслуги. По комплексным экологическим разрешениям государство уже предоставило отсрочку бизнесу на два года, дальнейший перенос сроков не обсуждается", - заявила Абрамченко.

На текущий момент выдано 263 разрешения, из которых основное количество получено предприятиями топливно-энергетического комплекса.

"Работа по выдаче комплексных экологических разрешений началась еще в 2019 году, однако за прошедшие пять лет в Росприроднадзор подано всего 373 заявки. Многие представители бизнеса рассчитывают на какие-либо отсрочки или возможность невыполнения взятых на себя обязательств, однако эта позиция неконструктивна", - добавила вице-премьер.

В этой связи она поручила Минприроды, Минпромторгу, Минэнерго совместно с Росприроднадзором подготовить план-график подготовки и рассмотрения документов для получения разрешений по каждому конкретному предприятию. Также ведомствам поручено провести информирование предприятий об обязательствах по выполнению требований законодательства и рисках отсутствия разрешения деятельности при их невыполнении.

Об экологических разрешениях

Согласно действующему законодательству юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на объектах, относящихся к области применения наилучших доступных технологий, обязаны получить комплексные экологические разрешения. Они необходимы для сокращения выбросов опасных веществ и снижения вреда от деятельности предприятий для окружающей среды. B список вошли более 6 тыс. предприятий, соответствующая работа должна быть завершена 1 января 2025 года. Ранее 300 предприятий, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в России составляет не менее чем 60%, получили отсрочку на два года - с конца 2022 до конца 2024 года.

Для получения комплексного экологического разрешения предприятия обязаны представить программу повышения экологической эффективности, планируемые временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы на текущий момент, на период реализации программы повышения экологической эффективности и после ее реализации.