Необходимость в танкерах арктического класса для проектов "Новатэка" составляет 40 судов

Как сообщили в Минпромторге РФ, для проекта "Газпрома" в Усть-Луге потребуется также около 20 конвенциональных газовозов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ оценивает потребность танкеров арктического класса для "Арктик СПГ - 1" и "Арктик СПГ - 3" для "Новатэка" в объеме более 40 единиц в среднесрочной перспективе. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в кулуарах международной выставки "Нева-2023".

"Для проекта "Новатэка" - "Арктик СПГ - 2" должно быть построено 15 газовозов арктического класса. Еще, оценочно, более 40 понадобятся для обеспечения реализации проектов "Арктик СПГ - 1" и "Арктик СПГ - 3", - сказал он.

Евтухов отметил, что для проекта "Газпрома" в Усть-Луге потребуется также около 20 конвенциональных газовозов.

В конце 2022 года Минпромторг РФ оценивал потребность судов для осуществления грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) в количестве около 70 единиц.