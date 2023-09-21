На Иркутской ГЭС снизили расход воды после повышения из-за роста уровня Байкала

В ГУ МЧС по региону сообщили, что спасательная служба города ежедневно проводит мониторинг гидрологической обстановки

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Пропуск воды на Иркутской ГЭС, который в сентябре три раза увеличивали, чтобы сдержать уровень озера Байкал, снижен на 200 куб. м/с. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

"Сегодня сбросные расходы на Иркутской ГЭС снижены. На 12:00 (07:00 мск) 21 сентября составляют 3 200 куб. м/с. Ситуация находится на контроле Главного управления. Мониторинг гидрологической обстановки в нижнем бьефе Иркутской ГЭС ежедневно проводится спасательной службой города", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Объем пропуска воды для гидроэлектростанций Ангарского каскада устанавливает Енисейское бассейновое управление Росводресурсов. Со 2 сентября для Иркутской ГЭС - первой в этом каскаде - был установлен водорасход в объеме 3 200 ± 50 куб. м/с, с 7 сентября - 3 300, с 11 сентября - 3 400 куб. м/с. Это было сделано в связи с подъемом уровня воды в озере Байкал.

В 2023 году наблюдается повышенный приток воды в Байкал, из которого вытекает река Ангара. Вырос уровень воды в водохранилищах, расположенных на реке. На Иркутской ГЭС в течение лета неоднократно увеличивали пропуск воды, из-за чего в нижнем бьефе подтопило участки в садоводствах.

С 2020 года Иркутская область находится в многоводном периоде, однако, по словам ученых, во время большой воды экстремально высокие уровни рек и Байкала наблюдаются не каждый год.