В "ТВЭЛ" сообщили, что добыча лития на Кольском полуострове закроет потребности рынка РФ

Директор бизнес-направления "Спецхимия" топливной компании госкорпорации Росатома "ТВЭЛ" Михаил Метелкин заявил, что планируется добыча 45 тыс. тонн

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Планируемые объемы добычи лития на месторождении Кольского полуострова составят 45 тыс. тонн в год - этого достаточно, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка РФ. Об этом рассказал журналистам директор бизнес-направления "Спецхимия" топливной компании госкорпорации Росатома "ТВЭЛ" Михаил Метелкин.

"Первый шаг в добычу лития в России Росатом сделал - это получение лицензии на Кольском полуострове. "Полярный литий" - совместное предприятие с "Норникелем". Там планируется добыча 45 тыс. тонн. Сейчас этот объем удовлетворяет тем потребностям, которые есть на российском рынке", - сказал Метелкин.

Он также отметил возможность того, что в ближайшее время внимание будет уделено и другим месторождениям лития на территории России в связи с развитием литиевой промышленности.