Из Забайкалья планируют экспортировать комбикорма в Монголию

Также ведутся переговоры об организации торговых площадок на территории Монголии

ЧИТА, 21 сентября. /ТАСС/. Сельскохозяйственный кооператив "Урожайный" в Чернышевском районе Забайкальского края договорился об экспорте комбикормов в Монголию. Предприятие готово производить по 20 т продукции в сутки, сообщается на сайте правительства региона.

"Один из наших кооперативов заинтересован в таком партнерстве и готов производить по 20 тонн такой продукции в сутки. В настоящее время предприятием ведутся переговоры с монгольской стороной, просчитываются суммы затрат. Прежде такое сотрудничество было невозможно из-за карантина по ящуру. Как только все запреты сняли, у нас появились новые возможности", - приводятся в сообщении слова вице-премьера правительства Забайкалья Александра Бардалеева.

Он отметил, что также ведутся переговоры об организации торговых площадок на территории Монголии. По итогам получится реализовывать забайкальскую продукцию. Есть также планы по созданию в Монголии производства тушенки из забайкальского мяса. Оговариваются и идеи по организации большого туристического маршрута, который может включить в себя Манчжурию, часть Монголии, Улан-Удэ, Читу и поселок Агинское Забайкальского края.

В августе делегация правительства Забайкалья во главе с губернатором Александром Осиповым посетила Восточный аймак Монголии. Там прошли переговоры с губернатором провинции Мягмарсурэном Бадамсурэном, в ходе которых обсудили перспективы расширения сотрудничества регионов.