Кабмин утвердил страны, банки которых могут участвовать в валютных торгах в РФ

В список вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и другие

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень из более чем 30 дружественных и нейтральных стран, банки и брокеры из которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, в список таких стран вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Южно-Африканская Республика.

Этот перечень был утвержден в рамках реализации новых норм федерального закона "Об организованных торгах", принятых в июле 2023 года. Как указали в правительстве, данные нормы направлены на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте.

До принятия этих поправок участвовать в валютных торгах могли только российские резиденты, у большинства из которых не было возможности поставлять ликвидность в национальных валютах в необходимых объемах. Как отмечали авторы инициативы дополнения закона новыми нормами, прежняя ситуация сдерживала рост операций и искажала определение рыночного курса рубля к иностранным валютам на фоне увеличения с февраля 2022 года спроса на операции в тенге, юанях, лирах, сомах, дирхамах, рупиях и других валютах.