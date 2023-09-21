Президент Словакии поддержала запрет на импорт в страну зерна с Украины

Зузана Чапутова подчеркнула, что Братислава не прекращает при этом помогать Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова поддержала продление до конца года запрета на импорт украинского зерна в страну и подчеркнула, что Братислава не прекращает при этом помогать Киеву. Об этом глава государства заявила в ходе встречи с журналистами в Нью-Йорке, куда она прибыла для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы были принципиальны в оказании помощи Украине, которая будет оказываться и далее, - сказала президент. - Мы поступаем принципиально и в вопросе защиты словацких интересов, [продлевая запрет на ввоз в республику украинского зерна]. Это совершенно нормально и естественно".

Еврокомиссия отказалась продлить истекший 15 сентября установленный ранее запрет на поставки с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Вслед за этим словацкое правительство приняло решение продлить этот запрет на национальном уровне.