Акции ТМК на Мосбирже снижались почти на 7%

По данным на 10:00 мск, акции компании опускались до отметки в 212,14 рубля

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) на открытии торгов на Московской бирже снижалась почти на 7% на новостях о старте SPO (вторичного публичного размещения акций), в рамках которого акционеры разместят около 1,5% от общего количества акций.

По данным на 10:00 мск, акции компании опускались до отметки в 212,14 рубля (-6,95%). К 10:22 мск акции ТМК замедлили снижение и находились на уровне 221,74 рубля за бумагу (-2,74%).

ТМК - крупнейший производитель труб в РФ, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.