В Москве на торги выставят право на комплексное развитие двух территорий

Объем инвестиций в реорганизацию участков оценивается более чем в 23,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии двух неэффективно используемых территорий в районах Покровское-Стрешнево и Ростокино общей площадью 6,23 га, право на обновление площадок выставят на торги в IV квартале этого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Неэффективно используемые территории общей площадью 6,23 га находятся на северо-западе и северо-востоке столицы. Город планирует выставить на торги право на комплексное развитие площадок в IV квартале 2023 года. Объем инвестиций в реорганизацию участков оценивается более чем в 23,5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - почти в 1,3 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать около 4 тыс. рабочих мест", - сказал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участки расположены по адресам: Полесский проезд, владение 16, а также проспект Мира, владение 220А, улица Бажова, владение 17, 28-30, Будайский проезд, владение 11.

"Вместо устаревших сооружений на участках планируется строительство почти 222 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая технопарк, гостиничный комплекс более чем на 1 тыс. номеров, административно-деловое здание со спортивным объектом, медицинские учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы, офисы, отделения банков, кафе и магазины. По итогам реализации проектов в районах Ростокино и Покровское-Стрешнево появятся обновленные городские кварталы", - добавил исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.