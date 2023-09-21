В Москве на торги выставили коммерческое помещение площадью более 500 кв. м

Заявки принимаются до 28 сентября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на городские торги по продаже нежилое помещение площадью более 500 кв. м в многоквартирном доме в районе Нагатино-Садовники. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"На аукцион выставлен лот, включающий в себя помещения на первом и втором этажах 33-этажного жилого дома в районе Нагатино-Садовники. Общая площадь реализуемого объекта - 543 кв. м. Его стоимость определится в ходе торгов, которые пройдут 9 октября. К участию приглашаются все желающие", - сказал исполняющий обязанности руководителя департамента Иван Щербаков.

Здание находится по адресу 1-й Нагатинский проезд, дом 11, корпус 1. Рядом расположены жилые дома и офисы, магазины, общепит и остановки общественного транспорта. У выставленного на торги объекта есть отдельный вход с улицы, помещения первого и второго этажей связаны внутренней лестницей. Они разделены на комнаты площадью от 3 до 44 кв. м, есть санузлы и подсобные помещения.

Будущий собственник сможет использовать объект по своему усмотрению под различные коммерческие цели, однако по характеристикам и расположению он больше всего подходит для предприятия сферы услуг.

"Заявки принимаются до 28 сентября. Для участия в аукционе необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы", - уточнили в пресс-службе.