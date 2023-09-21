На Кубани не зафиксировали потерь в туризме после ухода зарубежных гостиничных брендов

Заместитель руководителя регионального агентства по привлечению инвестиций Владислав Вакуленко сообщил, что в отрасли отмечался кратковременный период стагнации

КРАСНОДАР, 21 сентября. Курортная отрасль Краснодарского края за счет переориентации на отечественных отельных операторов не понесла существенных потерь после ухода с российского рынка ряда международных гостиничных брендов. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя регионального агентства по привлечению инвестиций Владислав Вакуленко.

"Конъюнктура рынка в сфере курортно-туристического бизнеса существенно поменялась за последние два года по понятным всем причинам. У нас имеются инвесторы из европейских государств, которые изъявили желание покинуть Россию, в связи с чем множество отельеров были вынуждены оказаться от услуг европейских отельных сетей, это крупные международные гостиничные операторы. На сегодняшний день большинство владельцев объектов переходят на услуги отечественных операторов. Высвободилась емкость рынка, ее активно замещают наши отечественные инвесторы, в этом особых проблем как туристический регион мы не видим", - сообщил Вакуленко.

Он пояснил, что в отрасли отмечался кратковременный период стагнации. Сейчас российские инвесторы ведут активное строительство новых объектов в Сочи, Геленджике, Анапе, Туапсинском районе. Также оказываемые в регионе меры государственной поддержки привлекают внимание к гостиничному бизнесу края со стороны инвесторов из дружественных стран.

"У нас бизнес очень гибкий, тем более в сложившихся условиях огромного притока новых туристов бизнес максимально адаптировался", - резюмировал собеседник агентства.

Ранее в Краснодарском крае фиксировали присутствие большого количества крупных международных гостиничных брендов, затем часть из них ушли с российского рынка. В начале августа текущего года пресс-служба администрации Краснодарского края сообщала, что на Кубани работают 117 сетевых отелей под 38 брендами: семь из отельных сетей - это крупные международные, они управляют 22 отелями. Еще 95 отелей Краснодарского края работают под управлением крупных российских сетей.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов.