FT: цена на пшеницу близка к трехлетнему минимуму из-за хорошего урожая в России

Вместе с тем ситуация может измениться в случае обострения между Украиной и РФ в Черном море и высоких ставок хедж-фондов, пишет издание

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Цена на пшеницу упала почти до трехлетнего минимума из-за исключительно высокого урожая в России, однако ситуация может решительно измениться в случае обострения между Украиной и РФ в Черном море и высоких ставок хедж-фондов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на аналитиков.

Как отмечает издание, стоимость пшеницы достигла максимума - около $14 за бушель - после начала специальной военной операции РФ на Украине, сейчас этот показатель составляет $5,85.

"Мы наблюдаем существенное снижение цен на пшеницу, в основном из-за России", - приводит газета слова ведущего аналитика по сырьевым товарам нидерландского банка Rabobank Майкла Магдовица.

По данным издания, на долю Украины приходилось 9,2% мирового экспорта пшеницы в 2021-2022 годах. Теперь же, по оценкам международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, к сезону уборки урожая 2023-2024 годов этот показатель снизится до 6,4%. В то же время Россия, крупнейший экспортер, намерена обеспечить 22,5% мирового экспорта в 2023-2024 годах по сравнению с 15,9% в 2021-2022 годах. "Потеря Украины стала выигрышем для России", - заявил Магдовиц.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев ранее заявлял, что Россия в 2022-2023 сельскохозяйственном году (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) экспортировала рекордный объем зерна - 60 млн тонн. По данным министерства, экспорт зерна из РФ в 2021-2022 сельскохозяйственном году составил 38,1 млн тонн, в том числе экспорт пшеницы - 30,7 млн тонн.