Польский министр призвал олигархов из Украины продавать зерно на других рынках

Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак добавил, что в этом вопросе правящая партия "Закон и справедливость" будет проводить "последовательную политику"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Украинским олигархам следует продавать свое зерно не в Польше, а на других рынках. Об этом заявил глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью радиостанции Polskie Radio.

"Украинские олигархи хотели продавать [свое] зерно в Польше, - сказал он. - Речь идет о том, чтобы украинские олигархи продавали зерно на рынках, на которых должны его продавать, а не на польском рынке, поскольку это вредит Польше".

Министр добавил, что в этом вопросе правящая партия "Закон и справедливость" будет проводить "последовательную политику".

15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз зерна из этой страны. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию. Президент Польши Анджей Дуда, комментируя журналистам острую реакцию Киева, призвал украинских партнеров помнить, что через Польшу осуществляется транзит на Украину оружия и гуманитарной помощи.

Ранее в Нью-Йорке на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский обвинил ограничивающие поставки украинского зерна страны ЕС в том, что они превращают этот вопрос в "триллер" и этим якобы помогают России.