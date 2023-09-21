21 сентября, 07:41

Китай и ЕС 25 сентября проведут 10-й раунд двустороннего экономического диалога

ЕС входит в число ключевых торгово-экономических партнеров КНР

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Власти КНР и Евросоюза 25 сентября проведут в китайской столице 10-й раунд китайско-европейского торгово-экономического диалога на высоком уровне. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, китайскую сторону на консультациях будет представлять вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Европейскую делегацию возглавит замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

ЕС входит в число ключевых торгово-экономических партнеров Китая. По данным Главного таможенного управления КНР, в январе - августе китайско-европейский товарооборот сократился в годовом исчислении на 7,8%, до $529,1 млрд. 

Теги:
Китай
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