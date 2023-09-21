В Исландии объявили о вводе туристического сбора

Решение приняли с целью предотвращения изменений климата

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Исландии решило ввести налог для туристов с целью предотвращения изменений климата. Об этом заявила премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир.

"Поток туристов действительно многократно увеличился в Исландии за последние 10лет. И это, очевидно, не только сказывается на климате, поскольку многие туристы посещают места нетронутой природы, но и, разумеется, оказывает давление [на климатическую ситуацию]. Поэтому мы (правительство Исландии - прим. ТАСС) объявили о вводе повышенного налога на туризм в Исландии", - сказала премьер в интервью Bloomberg TV.

Она подчеркнула, что на начальном этапе налог не будет большим. По словам Якобсдоттир, власти Исландии стремятся улучшить климатическую ситуацию и планируют стать углеродно-нейтральным государством к 2040 году. Вместе с этим Исландия поддерживает субсидии для новых зеленых технологий, энергетический сдвиг в транспортной системе и новые способы использования новых технологий для уменьшения выбросов, добавила премьер.

Как указывает агентство Bloomberg, доля туристической отрасли в ВВП Исландии составляет 6%.