Хинштейн заявил, что рост количества утечек в интернете связан с кибервойной против России

По мнению главы комитета Госдумы по информполитике, утечки в 2020-2021 годах обусловлены тем, что в результате пандемии резко возросло пользование цифровыми сервисами, чем и воспользовались хакеры

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Масштабный рост утечек данных в интернете в 2022 году связан с кибервойной, которая ведется против России. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на пленарном заседании BIS Summit 2023.

"Взрывной рост утечек 2022 года напрямую связан со специальной военной операцией и с той кибервойной, которая в отношении России сегодня ведется, в том числе целенаправленно осуществляются попытки взлома различных наших информационных систем именно хакерами, работающими в интересах наших противников", - сказал Хинштейн.

По его мнению, рост утечек в 2020-2021 годах обусловлен тем, что в результате пандемии резко возросло пользование цифровыми сервисами, чем и воспользовались хакеры.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что "сбрасывать со счетов военно-политической аспект при росте утечек персональных данных ни в коем случае нельзя".