В ЦБ заявили, что 70% заемщиков возвращаются в график платежей после кредитных каникул

Это доказывает эффективность механизма, отметил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Алексей Чирков

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Более 80% ипотечных заемщиков и свыше 70% граждан с потребкредитами возвращаются в график платежей после того, как воспользовались кредитными каникулами, что доказывает эффективность этого механизма, заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Алексей Чирков в рамках форума "Лидеры цифрового развития".

"Что касается постоянного применения механизма кредитных каникул. Мы как ЦБ РФ считаем, что это обоснованно. По нашей статистике, по ипотечным кредитам - более 80-85%, по потребкредитам - более 70% тех должников, которые воспользовались кредитными каникулами, впоследствии возвращаются в график. То есть это не просто какое-то авантюрное решение, это подтверждают и данные, что в целом с точки зрения восстановления платежеспособности кредитные каникулы имеют смысл", - сказал Чирков.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал закон, согласно которому право на кредитные каникулы по автомобильным и потребительским займам становится бессрочным. Норма начнет действовать с 1 января 2024 года - именно тогда закон вступит в силу. Ранее аналогичное решение было принято в отношении кредитных каникул по ипотеке. Таким образом, теперь механизм покрывает все типы кредитов. Это защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит им избежать банкротства, а банкам - снизить риск невозврата займа.