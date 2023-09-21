В Узбекистане заявили о намерении развивать сотрудничество в IT-сфере с Россией

Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев и первый заместитель министра цифровых технологий республики Олег Пекось провели соответствующие переговоры

ТАШКЕНТ, 21 сентября. /ТАСС/. Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев и первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось провели переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в IT-сфере. Об этом сообщила пресс-служба торгпредства РФ в Узбекистане.

"В ходе встречи обсуждены направления дальнейшего развития сотрудничества в IT-сфере, такие как обеспечение безбумажной торговли, развитие электронного правительства, внедрение передовых решений для банковского сектора и информационной безопасности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что при этом "отдельное внимание было уделено участию российских компаний в специализированной выставке ICTWEEK Uzbekistan 2023, а также организации визитов российских бизнес-миссий".

Сообщается также, что с начала прошедшего года в Узбекистане реализуется "Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы", предполагающие цифровизацию государственных услуг и деятельности правоохранительных органов, организаций здравоохранения, банковского сектора и сельского хозяйства.