Клиенты РНКБ совершили рекордные 145 млн безналичных операций в терминалах летом 2023 года

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что в среднем за этот период в терминалах банка совершалось более 1 100 платежей в минуту

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Жители и гости Крыма летом 2023 года установили рекорд по безналичным расчетам в терминалах системообразующего банка Крыма - РНКБ (входит в группу ВТБ), совершив около 145 млн операций, что на 16% выше аналогичного периода прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Жители и гости Крыма в курортный сезон установили рекорд по безналичным расчетам в терминалах РНКБ. За три летних месяца количество транзакций в сети платежных терминалов РНКБ составило порядка 145 млн операций. Это на 16% выше показателя за аналогичный период 2022 года (124 млн транзакций)", - говорится в сообщении.

В банке уточнили, что объем таких транзакций в июне-августе 2023 года также вырос на 8% в сравнении с летом 2022 года - до 76,2 млрд рублей.

"В среднем летом 2023 в терминалах банка совершалось более 1 100 платежей в минуту - это рекордный показатель в летние месяцы за все время деятельности РНКБ в Крыму. Таким образом, даже с учетом изменившейся логистики для визитов на полуостров финансовые показатели курортного сезона продемонстрировали рост", - добавили в пресс-службе.

В 2023 году РНКБ увеличил сеть платежных терминалов на 3,7 тыс. устройств - до 49 тыс. Также летом 2023 года более 1 тыс. предприятий в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае подключили новый сервис SoftPOS от РНКБ, с помощью которого оплату можно производить через смартфон, выбрав оптимальный способ оплаты.