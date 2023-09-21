В новых регионах России началось онлайн-кредитование бизнеса

ПСБ уже сформировал предодобренные кредитные предложения на общую сумму порядка 2 млрд рублей

ДОНЕЦК, 21 сентября. /ТАСС/. "Промсвязьбанк" (ПСБ, единственный российский банк в новых регионах) начал онлайн-кредитование бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Предварительно одобрены уже несколько тысяч льготных кредитов для малого и среднего бизнеса, сообщили ТАСС в пресс-службе ПСБ.

"ПСБ запустил онлайн-кредитование бизнеса по льготным ставкам в новых регионах и в дистанционном формате уже предоставил финансирование первым индивидуальным предпринимателям. В рамках специального кредитного продукта, разработанного ПСБ для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, банк предварительно одобрил кредитные решения по льготным ставкам для нескольких тысяч малых и средних предприятий", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что банк уже сформировал предодобренные кредитные предложения на общую сумму порядка 2 млрд рублей. В новых регионах лимит финансирования в рамках предодобренных банком кредитных предложений составляет 9 млн рублей со ставкой менее 10%. Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП в размере до 50% от суммы кредита.

Ранее президент РФ Владимир Путин постановил обеспечить создание в ДНР и ЛНР территориальных учреждений Банка России, а выполнявшие функции центральных и коммерческих банков преобразовать в общества с ограниченной ответственностью и присоединить к Промсвязьбанку. Также банк работает в Херсонской и Запорожской областях.