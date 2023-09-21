В Кисловодске построят четыре гостиничных комплекса на 2,2 тыс. номеров

Также определены якорные резиденты, которые планируют реализовать на территории ОЭЗ "Солнечная долина" инвестиционные проекты на 29 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Инвестиционные проекты по строительству четырех гостиничных комплексов на 2,2 тыс. номеров построят на территории особой экономической зоны "Солнечная долина" в Кисловодске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"В Ставропольском крае планируют создать особую экономическую зону "Солнечная долина". Соответствующий проект постановления разработан Минэкономразвития России. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. <...> На территории туристической ОЭЗ в Кисловодске планируют построить четыре гостиничных комплекса на более 2,2 тыс. номеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже определены якорные резиденты, которые планируют реализовать на территории ОЭЗ инвестиционные проекты на 29 млрд рублей. В их числе - строительство всесезонного семейного бальнеологического курорта, санаторного курортного комплекса 5 звезд, а также двух гостиничных комплексов. Инвесторами планируется создать более 1,7 тыс. рабочих мест.

"Создание новой ОЭЗ на Северном Кавказе будет направлено на формирование в Кавказских Минеральных Водах современного туристического кластера с медицинским центром международного уровня, благодаря эффективному использованию природных лечебных ресурсов региона и его рекреационного потенциала. Для КМВ - это важное направление, которое повлияет на социально-экономическое развитие региона, привлечет новые инвестиции и создаст новые рабочие места на рынке труда", - отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, для привлечения профессиональных кадров в сфере гостеприимства и медицинского туризма будут привлекаться выпускники Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского государственного аграрного университета, Кисловодского медицинского колледжа, Межрегионального медицинского колледжа и других профильных учреждений.

"Сегодня рост интереса к курортам Кавказских Минеральных Вод определяет и нашу стратегию развития городов КМВ. Одно из ключевых направлений здесь - расширение возможностей индустрии гостеприимства. Создание особой экономической зоны "Солнечная долина" значительно расширит емкость нашего номерного фонда, позволит создать современные, комфортные места для размещения отдыхающих со всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, для Ставрополья - это новые инвестиции, новые рабочие места, фактор экономической устойчивости города-курорта Кисловодска. Очень важно, что эта инициатива поддержана Правительством РФ. Готовы приложить все усилия для реализации этого масштабного проекта", - прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, чьи слова цитирует пресс-служба.