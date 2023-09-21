21 сентября, 08:58

Правительство 22 сентября рассмотрит проект бюджета на три года

Как заявил замминистра финансов РФ Алексей Лавров, интеграция бюджетного и закупочного процессов "идет на благо обеим сторонам госконтрактной политики"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство России планирует рассмотреть проект федерального бюджета на ближайшие три года 22 сентября. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров на VII Санкт-Петербургском международном форуме контрактных отношений.

"Завтра правительство будет рассматривать на заседании проект федерального бюджета на очередную трехлетку", - сказал он. По его словам, интеграция бюджетного и закупочного процессов "идет на благо обеим сторонам госконтрактной политики".

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью РБК заявлял, что федеральный бюджет РФ в 2024 году при определенных условиях может оказаться профицитным. 

Теги:
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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