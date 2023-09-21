В Москве одобрили проект планировки для части территории промзоны в Печатниках

Территория будет преобразована, здесь создадут новые рабочие места

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Новые рабочие места создадут после преобразования участка промышленной зоны "Южный порт" в Москве, власти одобрили проект планировки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Город одобрил проект планировки для участка промзоны "Южный порт" в районе Печатники, в рамках которого появится новая застройка. <...> В настоящее время на земельных участках площадью порядка 130 га расположены складские и производственные здания. Их площадь составляет более 50,6 тыс. кв. м. Территория будет существенно преобразована, здесь будут созданы новые рабочие места, что в целом придаст импульс развитию района", - цитирует пресс-служба и. о. заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Как добавила и. о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова, чьи слова приводятся в тексте, на территории одобрено создание транспортно-логистического центра. Город одобрил соответствующий проект планировки. Суммарная поэтажная площадь новых объектов составит 80,12 тыс. кв. м. Из них на логистические объекты придется 14,99 тыс. кв. м, а на производственно-складские объекты - 65,13 тыс. кв. м.