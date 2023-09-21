В Казахстане опубликовали список финансируемых из иностранных источников лиц

В перечень из 240 лиц, в частности, вошли несколько правозащитных организаций, СМИ, представительств зарубежных компаний

АСТАНА, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Казахстана опубликовало реестр из 240 лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств и организаций. Перечень размещен на сайте комитета государственных доходов.

В Минфине пояснили, что с 2018 года Налоговым кодексом введено требование о предоставлении отчетности в органы государственных доходов для лиц, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций. Сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и так далее.

"В 2022 году внесены изменения в статью 29 Налогового кодекса, согласно которым комитет государственных доходов публикует на своем интернет-ресурсе реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников. Данная поправка направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям", - пояснили в пресс-службе министерства.

Там также отметили, что в целях реализации данной нормы ведомство утвердило соответствующие правила, в реестре указываются наименование и идентификационный номер (БИН/ ИИН) лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников. В ведомстве подчеркнули, что сведения об идентификационном номере налогоплательщика и его наименование не являются налоговой тайной.

В перечень из 240 лиц, в частности, вошли несколько правозащитных организаций, СМИ, представительств зарубежных компаний в Казахстане. Некоторые местные средства массовой информации в своих публикациях назвали данный список "реестром иноагентов", однако такого понятия в казахстанском законодательстве не существует.