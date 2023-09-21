21 сентября, 09:14

Utair начнет летать из Тюмени в Дубай дважды в неделю

Время в пути составит 5 часов 30 минут

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair начала выполнять рейсы из Тюмени в Дубай, с октября они будут выполняться дважды в неделю. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"По запросам наших пассажиров мы возобновили полеты из Тюмени в Дубай и увеличили частоту по этому направлению до двух раз в неделю", - отметил президент "Utair - пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

По данным пресс-службы, дважды в неделю полеты начнутся с октября текущего года. Они будут выполняться по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 5 часов 30 минут.

Осенью 2022 года Utair начала полеты из Тюмени в Дубай один раз в неделю, но позже они были прекращены на фоне нестабильной мировой ситуации.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест", Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область. 

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ОАЭРоссияТюменская область
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