Запорожская область в 2024 году не будет вводить налог на имущество физических лиц

Заместитель главы правительства региона по экономике Андрей Козенко сообщил, что в 2024 году транспортный налог в области будут платить только владельцы грузовых автомобилей

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Налог на имущество физических лиц не планируется вводить в Запорожской области в 2024 году, также автовладельцы будут освобождены от уплаты транспортного налога на легковые автомобили. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы правительства региона по экономике Андрей Козенко.

"В нашем регионе в ближайший, 2024-й, год не планируется введение налога на имущество физических лиц, рассматривается возможность установки пониженных ставок на имущество юридических лиц и земельного налога", - сказал Козенко. При этом, по его словам, некоторые категории юридических лиц также будут освобождены от уплаты налога на имущество.

Козенко отметил, что в 2024 году транспортный налог в Запорожской области будут платить только владельцы грузовых автомобилей. "Транспортный налог планируется ввести только для <...> автомобилей мощностью двигателя свыше 155 лошадиных сил, для всех остальных будет действовать нулевая ставка. То есть физические лица будут освобождены от уплаты транспортного налога в 2024 году", - пояснил вице-премьер региона.

Ранее Козенко сообщил ТАСС, что в Запорожской области намерены утвердить для резидентов свободной экономической зоны ставку налога на прибыль в размере 0% для предприятий АПК по отдельным видам деятельности, а также компаний, ведущих научные исследования и разработку программного обеспечения.

В настоящее время жители Запорожской области не платят налог на имущество физических лиц.