Тюменская область готова софинансировать создание полигона наклонно-направленного бурения

Глава региона Александр Моор сообщил, что к инициативе смогут присоединиться все заинтересованные стороны

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Тюменской области готовы принять участие в создании испытательного полигона наклонно-направленного бурения. Если полигон будет создан в Тюмени, то правительство области готово участвовать в его софинансировании, сообщил глава региона Александр Моор на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.

"Тюменская область готова поучаствовать в создании полигона для наклонно-направленного бурения у нас в Тюмени. Мы даже готовы участвовать в софинансировании этого проекта", - сказал он, добавив, что к инициативе смогут присоединиться все заинтересованные стороны.

Губернатор отметил, что в регионе проводили анализ нескольких испытательных стендов, но многие из них недоступны для маленьких компаний. По его мнению, результаты таких исследований и экспериментов должны быть доступны другим компаниям, чтобы избежать нескольких заходов на испытания.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тысяч гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.