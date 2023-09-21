Экспорт зерна по ж/д сети вырос за восемь месяцев в два раза

Как сообщили в РЖД, этот показатель составил 14,3 млн тонн

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Экспортные перевозки зерна по железной дороге РФ за январь - август 2023 года удвоились по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 14,3 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба "Российских железных дорог" (РЖД).

"На экспорт по железной дороге отправили более 14,3 млн тонн зерна (рост в два раза), в том числе через: припортовые станции - 9,1 млн тонн (рост в 2,5 раза); погранпереходы - 5,2 млн тонн (рост в 1,5 раза)", - говорится в сообщении.

Всего за восемь месяцев 2023 года на сети РЖД погрузка увеличилась до 20,3 млн тонн, что на 45% превышает показатель прошлого года. В августе погрузка зерна возросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигла 2,8 млн тонн.