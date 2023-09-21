21 сентября, 09:32

Fesco планирует развивать отношения с Латинской Америкой в сфере грузоперевозок

В частности, обсуждается проект создания транспортно-логистического центра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco планирует развивать взаимоотношения с Латинской Америкой в области перевозок грузов. В частности, обсуждается проект создания транспортно-логистического центра (ТЛЦ), сообщил журналистам председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в кулуарах международной выставки "Нева-2023".

"Да, мы обсуждаем эту возможность с Минпромторгом. Российским компаниям нужна поддержка в регионе, а Fesco - новые рынки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Северилов добавил, что по итогам форума Россия - Африка было принято решение о создании двух транспортно-логистических центров в Восточной Африке и в Египте. 

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Россия
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