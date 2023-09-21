Ростех успешно испытал образец системы мониторинга железных дорог

Он тестировался на перегоне Голуха - Тягун - Аламбай Западно-Сибирской железной дороги

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Швабе" (входит в Ростех) успешно провели испытания опытного образца системы мониторинга состояния протяженных объектов, в том числе железных дорог. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

В настоящее время на Новосибирском приборостроительном заводе (НПЗ) холдинга ведется работа по созданию основного компонента системы - отечественного анализатора. Анализатор и волоконно-оптические датчики устанавливаются под ж/д пути и передают сигнал о деформации или перепаде температуры. При этом система отслеживает масштаб изменений и определяет их источник.

"Опытный образец системы мониторинга тестировался на перегоне Голуха - Тягун - Аламбай Западно-Сибирской железной дороги. Сейчас сотрудники НПЗ совместно со специалистами РЖД продолжают активную работу по данному проекту - до конца 2024 года планируется создать анализатор, а в 2025 году провести его испытания в реальных условиях", - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, слова которого приводятся в сообщении.

В Ростехе подчеркнули, что в первую очередь планируется оснастить системой мониторинга с отечественным анализатором участки железных дорог в районах с нестабильными геологическими условиями.