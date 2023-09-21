В "ТВЭЛ" заявили, что Россия преодолела дефицит литиевого сырья, начавшийся в 2022 году

Директор бизнес-направления "Спецхимия" АО "ТВЭЛ" Михаил Метелкин сообщил, что его цена на мировом рынке упала почти в три раза

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Проблема дефицита литиевого сырья в России решена, а его цена на мировом рынке упала почти в три раза и стабилизировалась на уровне менее $30 за 1 кг. Об этом журналистам рассказал директор бизнес-направления "Спецхимия" АО "ТВЭЛ" (топливной компании Росатома) Михаил Метелкин.

"На текущий момент дефицит [литиевого] сырья закончился, хотя совсем недавно мы еще испытывали сложности с поставками в том плане, что было ограничено предложение и резко росла цена. Сейчас ситуация на литиевом рынке стабилизировалась - цена на сырье с $80 опустилась сейчас ниже 30 [за 1 кг гидроксила лития и карбоната лития, цена на которые сопоставима]", - сказал Метелкин.

Дефицит, как уточнили ТАСС в пресс-службе "ТВЭЛ", был связан с общим нарушением цепочек поставок во внешней торговле России в 2022 году. В настоящее время российские торговые потоки и цепочки поставок лития уже адаптированы под современные реалии. Так, по словам Метелкина, страны происхождения литиевого сырья, которое поступает в Россию сегодня, - это Китай, Боливия и Чили.

Ранее заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Владислав Демидов заявил, что добыча и переработка собственного лития может появиться в РФ в течение двух лет.