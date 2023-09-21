Учжэнь в ноябре примет Всемирную конференцию по управлению интернетом

Конференция 2023 года включает новые мероприятия, в том числе запуск глобальной программы молодежного лидерства

ШАНХАЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Город Учжэнь станет площадкой для 10-й Всемирной конференции по управлению интернетом (WIC 2023), которая пройдет 8-10 ноября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мероприятия.

Конференция 2023 года включает новые мероприятия, в том числе запуск глобальной программы молодежного лидерства. Главная тема конференции - "Создание инклюзивного и устойчивого цифрового мира, выгодного для всех. Построение сообщества с общим будущим в киберпространстве".

На площадке конференции в восточной китайской провинции Чжэцзян пройдут около 20 подфорумов, посвященных глобальной инициативе в области развития, трансформации в целях цифровизации, а также по вопросам технологий искусственного интеллекта. Число китайских и зарубежных участников пока не уточняется. Традиционно по итогам конференции организаторы представляют доклады о развитии интернета в Китае и мире.

В 2022 году в работе конференции дистанционно и в офлайн-формате приняли участие порядка 2 тыс. представителей государственных ведомств, деловых и научных кругов, международных организаций и общественных объединений, а также экспертов из 120 стран и регионов мира. Традиционно в центре внимания гостей форума были вопросы сетевой безопасности, перспективы развития глобальной цифровой экономики, передовые интернет-технологии, международное сотрудничество в области больших массивов данных.

До введения антиковидных ограничений в Китае представители различных ведомств и компаний из РФ также активно принимали участие в работе конференции.