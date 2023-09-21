Росимущество стало единственным владельцем завода "Волжский оргсинтез"

Арбитражный суд Волгоградской области ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании 100% акций химического предприятия АО "Волжский оргсинтез", приватизированного в 1990-е годы, в пользу государства

ВОЛГОГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Росимущество стало единственным владельцем АО "Волжский оргсинтез" согласно регистрационным данным организации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

"Сведения о единственном акционере: участник/учредитель Российская Федерация. <…> Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления, юридическом лице, который выступает от имени участника/ учредителя, - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом", - указано в выписке из ЕГРЮЛ. Дата внесения в реестр сведений об этом лице - 20 сентября.

В августе 2023 года арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании 100% акций химического предприятия АО "Волжский оргсинтез", приватизированного в 1990-е годы, в пользу государства. Бенефициарным владельцем завода ранее был Александр Соболевский. Как следует из определения суда, истребованию для зачисления на лицевой счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом подлежат акции предприятия в количестве 2 344 925 штук номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая.

Согласно данным Генпрокуратуры, АО "Волжский оргсинтез" представляет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Генпрокуратурой выявлены факты нарушения экономического суверенитета России, в противоправном завладении предприятием ответчиком.

По данным администрации Волгоградской области, АО "Волжский оргсинтез" - одно из крупнейших в Европе химических предприятий, производящее широкую линейку продукции базовой химии, основное место в которой занимают кормовой метионин, N-метиланилин, сероуглерод, анилин, флотореагенты, сульфат натрия.