Средне-Невский судостроительный завод рассматривает варианты расширения в Крыму

Директор АО "СНСЗ" Владимир Середохо также сообщил об увеличении ресурсов предприятия с внедрением проекта "Цифровая верфь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Средне-Невский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) рассматривает возможность расширения своих площадок в Крыму. Об этом ТАСС на стенде информагентства семнадцатой Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2023" рассказал генеральный директор АО "СНСЗ" Владимир Середохо.

"Мы рассматриваем варианты расширения в Крыму - у нас есть там предприятие "Море" и предприятие "Судокомпозит", это хорошие площадки для того, чтобы в них вкладываться", - сказал Середохо.

Он также отметил, что ресурсы предприятия увеличились с внедрением проекта "Цифровая верфь", который позволил существенно оптимизировать огромную часть работы. Например, на заводе уже более восьми лет нет бумажного документооборота, работает единая цифровая сеть. "Благодаря этому проекту у нас выработка к следующему году увеличится в три раза по сравнению с 2014 годом. 10 лет назад она была 800 тыс. часов, теперь, за счет цифровизации, автоматизации и оптимизации множества процессов мы выходим на 2,5 млн", - добавил генеральный директор СНСЗ.

О предприятии

Средне-Невский судостроительный завод - лидер композитного судостроения в России и единственное в стране предприятие, освоившее строительство кораблей и судов из четырех видов материалов: композитные материалы, судостроительная, маломагнитная сталь, алюминиево-магниевые сплавы. За более чем 100 лет работы заводом построено более 600 кораблей и судов, из них более 200 единиц - это морские и рейдовые тральщики различных проектов.

Основанная в 1991 году выставка "Нева" является крупнейшей гражданской судостроительной выставкой в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, входит в десятку крупнейших мировых выставок. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.