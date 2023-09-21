Госдума приняла закон о жилищных инвестпроектах в СЭЗ Крыма

Документ инициирован правительством РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе возможность реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства. Документ инициирован правительством РФ.

Сейчас нормы закона о СЭЗ в Крыму и Севастополе не предусматривают возможности создания объектов жилищного фонда для их последующей реализации в качестве инвестиционного проекта. В связи с этим, а также учитывая необходимость выполнения поручения президента РФ по привлечению в экономику Крымского региона не менее 1 трлн рублей внебюджетных инвестиций, закон позволяет участникам СЭЗ реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства, говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, при реализации инвестпроекта в сфере жилищного строительства в договоре об условиях деятельности в СЭЗ по решению органов власти Крыма и Севастополя устанавливаются дополнительные обязательства участника СЭЗ в части передачи отдельных объектов жилищного фонда в государственную или муниципальную собственность в соответствии с критериями, определяемыми нормативными правовыми актами органов госвласти Крыма и Севастополя. Предусмотренный инвестиционными проектами СЭЗ этап эксплуатации созданных и (или) реконструированных объектов не предполагается в качества обязательного условия реализации инвестпроектов в сфере жилищного строительства.

При реализации инвестпроектов в сфере жилищного строительства участник СЭЗ будет вправе применять исключительно элементы особого режима предпринимательской и иной деятельности, которые являются наиболее востребованными для соответствующей категории хозяйствующих субъектов. При этом особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами в отношении такой категории участников СЭЗ предлагается не применять.

По словам руководителя направления "Народный фронт. Аналитика" Ольги Поздняковой, принятый закон направлен на создание условий для привлечения инвестиций в жилищное строительство в Республике Крым и Севастополе. "Известно, что само [жилищное] строительство развивает и более 70 смежных отраслей: добыча полезных ископаемых, производство металла и стройматериалов, производство спецтехники, грузоперевозки, производство спецодежды для строителей, мебели для построенного жилья, сферы услуг и так далее", - сказала она, добавив, что создание условий для привлечения инвестиций в строительство жилья на полуострове при правильной реализации повлечет за собой развитие и смежных сфер.