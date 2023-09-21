Госдума приняла закон об увеличении пошлины за лицензию мобильным операторам

Речь идет о лицензиях, требующих установки сетевого оборудования для проведения оперативно-разыскных мероприятий

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об увеличении с 1 января 2024 года с 7,5 тыс. до 1 млн рублей размера государственной пошлины за выдачу лицензии на оказание услуг связи. Речь идет о лицензиях, требующих установки сетевого оборудования для проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Документ, инициированный правительством, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Такая система, в частности, позволяет бороться с телефонным мошенничеством и заведомо ложными сообщениями о минировании, уточняли в Госдуме.

Закон разработан во исполнение указания президента РФ от 12 января 2022 года о недопущении на рынок телекоммуникационных услуг недобросовестных операторов связи, не выполняющих обязательные лицензионные требования в части внедрения СОРМ.

Как указывают в правительстве, в настоящее время стоимость получения новой лицензии несоизмеримо меньше размера действующих штрафов за административные правонарушения в части внедрения СОРМ, а с учетом дальнейшего повышения штрафов эта разница будет еще больше, что позволит путем получения новой лицензии избежать оплаты штрафа.

В мае Госдума приняла закон, который с 1 января 2024 года вводит оборотные штрафы (в размере не менее 1 млн руб.) для операторов связи за отказ устанавливать СОРМ.

"Увеличение стоимости получения лицензий в области связи до размеров, сопоставимых с размером штрафа за административное правонарушение в части внедрения СОРМ и стоимостью подключения соответствующего оборудования или его аренды, приведет к сокращению недобросовестных операторов связи, а также повышению эффективности выполнения требований законодательства об обеспечении СОРМ со стороны операторов связи, мотивированных на качественную и добросовестную работу", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Как заявлял ранее замглавы Минцифры РФ Дмитрий Ким, госпошлина за продление лицензии остается на уровне 7,5 тыс. рублей, и "у тех, у кого есть действующая лицензия, проблем не возникнет".

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.