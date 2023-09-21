В Подмосковье запустят производство кабелей по программе "Промышленная ипотека"

Инвестиции в проект оцениваются в 800 млн рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Компания из Белоруссии "Белтелекабель" планирует запустить производство кабелей в Воскресенском округе Подмосковья. Инвестиции оцениваются в 800 млн рублей, 50% от суммы инвестор получил по программе "Промышленная ипотека", сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Общий объем инвестиций в запуск кабельного производства ООО "Белтелекабель" составит 800 млн рублей. 50% от этой суммы инвестор получил по программе "Промышленная ипотека". Ввод объекта в эксплуатацию состоится уже в первой половине 2024 года. На предприятии планируется создать 140 новых рабочих мест", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что инвестор реализует проект на территории городского округа Воскресенск.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья уточнили, что первая очередь площадей завода по переработке медного проводника, алюминия и оптического кабеля составит 5,5 тыс. кв. м. На предприятии будут выпускать силовой кабель, волоконно-оптический кабель, телефонный кабель, а также кабели сигнализации и блокировки, используемых в системах автоматики железных дорог.

В министерстве напомнили, что программа "Промышленная ипотека" была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьевым и поддержана правительством РФ, в конце 2022 года программу запустили на федеральном уровне. В этом году механизм программы был доработан - льготный заем теперь можно получить на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей.