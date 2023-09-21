Трутнев заявил, что законопроект о международных ТОР в ДФО могут принять осенью

Вице-премьер добавил, что в условиях изменившейся геополитической ситуации Дальнему Востоку нужны "более прогрессивные методы сотрудничества с ближайшими странами"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Законопроект о международных территориях опережающего развития (МТОР), который разработан Минвостокразвития, может быть принят этой осенью, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"В осеннюю сессию он будет внесен [в Госдуму], я надеюсь, что мы осенью уже сможем говорить о принятии закона", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Трутнев добавил, что в условиях изменившейся геополитической ситуации Дальнему Востоку нужны "более прогрессивные методы сотрудничества с ближайшими странами".

"Много вопросов, которые мы будем в текст закона включать, прежде всего это вопросы, связанные с таможенными режимами, вопросы, связанные с сохранением режима инвестора", - пояснил вице-премьер.

Ранее в Минвостокразвития определили параметры для нового преференциального режима: резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей. Рассматривается возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Глава министерства Алексей Чекунков в интервью ТАСС сообщал, что конкуренция за запуск первых МТОР уже развернулась в дальневосточных регионах.