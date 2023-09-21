Китай возобновил выдачу лицензий на экспорт галлия и германия по новым правилам

Согласно новым правилам, для вывоза галлия и германия из Китая и их продажи на внешних рынках экспортер должен подать в Минкоммерции заявление, внешнеторговый контракт и спецификации, а также документы, подтверждающие официальную цель поставки и информацию о конечном получателе, который принимает указанный товар за рубежом

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Китайские власти начали выдавать компетентным поставщикам первые лицензии на экспорт галлия и германия после введения в начале августа ограничений на поставки указанных металлов за рубеж. Об этом сообщил официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун.

"Мы уже одобрили некоторые заявки, соответствующие правилам. Эти компании получили лицензии на экспорт", - рассказал он на брифинге, отвечая японскому журналисту, который поинтересовался, разрешил ли Китай каким-либо коммерческим организациям приступить к поставкам галлия и германия за рубеж.

Как уточнил официальный представитель, Минкоммерции "продолжит принимать решения о выдаче лицензий в соответствии с установленными юридическими процедурами".

По данным Главного таможенного управления КНР, китайские компании в августе прекратили экспортировать галлий и германий после введения в стране с прошлого месяца ограничений на поставки указанных металлов за границу. Это стратегически важное сырье для ряда наукоемких отраслей. Первый из них необходим для производства полупроводников и электроники, второй - при изготовлении оптоволокна и солнечных панелей. По мнению некоторых международных экспертов, ограничения в отношении указанных материалов могут привести к росту цен на соответствующую продукцию в мире.

Согласно новым правилам, для вывоза галлия и германия из Китая и их продажи на внешних рынках экспортер должен подать в Минкоммерции заявление, внешнеторговый контракт и спецификации, а также документы, подтверждающие официальную цель поставки и информацию о конечном получателе, который принимает указанный товар за рубежом.

После принятия заявки китайское торгово-экономическое ведомство инициирует проверку, по итогам которой выдает разрешение на экспорт, либо отвечает отказом. В случае если указанная продукция относится к номенклатуре товаров, тесно связанных с обеспечением безопасности страны, потребуется получить и одобрение Госсовета КНР (высший исполнительный орган).