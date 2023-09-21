Парламент Грузии утвердил двух новых членов Совета Национального банка

Речь идет о Нане Кеинишвили и Теймуразе Хомерики

ТБИЛИСИ, 21 сентября. /ТАСС/. Парламент Грузии утвердил кандидатуры Наны Кеинишвили и Теймураза Хомерики, представленных президентом республики Саломе Зурабишвили, в члены Совета Национального банка республики. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

"Президентом названы два кандидата - Нана Кеинишвили и Теймураз Хомерики. Согласно пункту 6 статьи 205 регламента [парламента], у нас есть письменное согласие со стороны кандидатов, поэтому мы переходим к процедуре голосования", - сказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании.

Кеинишвили поддержали 84 депутата, а Хомерики - 82. Для утверждения в Совет Нацбанка каждому кандидату необходимо было заручиться поддержкой 76 депутатов из 150.

Президент представила парламенту кандидатуры Кеинишвили и Хомерики 14 сентября. 19 сентября регулятор решил разморозить счета бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, подпавшего под санкции США якобы за связи с ФСБ России. Из-за этого три вице-президента Нацбанка решили подать в отставку. На этом фоне Зурабишвили, которая была также недовольна решением Нацбанка, решила отозвать представленные кандидатуры Кеинишвили и Хомерики, однако правящее парламентское большинство заявило, что процедуры отзыва уже представленных кандидатур нет и проголосовало за них.

Как после голосования объяснил глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, избранием двух новых членов в Совет Нацбанка, им удалось избежать кризиса в работе регулятора, так как согласно закону "О Национальном банке Грузии", Совет Национального банка состоит из девяти человек, если число членов Совета меньше пяти, то он не уполномочен выполнять свои функции. Сейчас, благодаря решению парламента, Совет Нацбанка состоит из шести человек.